Il voto a Roma: destra in testa in 9 Municipi su 15. Michetti primo nelle periferie, Calenda sfonda ai Parioli (Di martedì 5 ottobre 2021) Nei Municipi di Roma il centrodestra è in vantaggio 9 a 5. E sarà ovunque ballottaggio. Una situazione che certifica sia il tracollo dei Cinquestelle sia il malgoverno di Virginia Raggi. Infatti cinque anni fa, nel 2016, Roma si era consegnata ai pentastellati in ben 12 Municipi e solo due, quello dei Parioli e quello del Centro storico sono finiti nelle mani del centrosinistra. Cambia dunque la geografia politica della Capitale, dove tramonta l'egemonia grillina e la lista più votata, al 20%, è quella di Carlo Calenda. LEGGI ANCHE Meloni: «Sono fiera di Michetti, è una figura straordinaria. Dico ai Romani fidatevi di me...» Gualtieri in piazza dai lavoratori Alitalia sommerso dai fischi, applausi per ...

