Il Villaggio Incantato di Pinocchio dall'11 ottobre la serie animata (Di martedì 5 ottobre 2021) L'adattamento del capolavoro di Collodi in prima tv tutti i giorni alle ore 9.25 e dal lunedì al venerdì alle 18.35 su Rai Yoyo In anteprima assoluta sulla Rai una coproduzione europea a cartoni animati che coinvolge le tv pubbliche italiana, francese e tedesca: è Il Villaggio Incantato di Pinocchio, adattamento del capolavoro di Carlo Collodi, dall'11 ottobre su Rai Yoyo. Primo prodotto di animazione targato Palomar, la casa di produzione cinetelevisiva italiana di titoli amatissimi come "Il Commissario Montalbano" e "Braccialetti Rossi", la serie è stata realizzata nel nuovo studio di Reggio Emilia, insieme alla francese Method Animation, già dietro il successo del film e della serie animata "Il Piccolo Principe", con la partecipazione di Rai ...

