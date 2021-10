Il vero down ieri è stato quello dei sovranisti. Ed è una buona notizia per il Paese (Di martedì 5 ottobre 2021) A freddo, al netto anche del Facebook down di ieri. Le elezioni amministrative di ieri ci hanno detto sostanzialmente tre cose: Primo. La destra a trazione sovranista così come la conoscevamo è clinicamente morta e i suoi profeti, Salvini e Meloni, ne sono usciti drammaticamente ridimensionati. Certo, sono “solo” le amministrative, dove il peso e il profilo del candidato (vedi Sala a Milano e Manfredi a Napoli, ma lo stesso Gualtieri a Roma) pesa infinitamente più della pancia e del voto d’opinione delle Politiche, e i candidati proposti da Ruspa & Vispa erano talmente imbarazzanti (volutamente?) che avrebbero perso anche in una gara contro se stessi. Due. Se esiste un vincitore in un’elezione dominata dall’astensionismo, quello è senza dubbio il Partito Democratico. Che sfiora il 34% a Milano, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) A freddo, al netto anche del Facebookdi. Le elezioni amministrative dici hanno detto sostanzialmente tre cose: Primo. La destra a trazione sovranista così come la conoscevamo è clinicamente morta e i suoi profeti, Salvini e Meloni, ne sono usciti drammaticamente ridimensionati. Certo, sono “solo” le amministrative, dove il peso e il profilo del candidato (vedi Sala a Milano e Manfredi a Napoli, ma lo stesso Gualta Roma) pesa infinitamente più della pancia e del voto d’opinione delle Politiche, e i candidati proposti da Ruspa & Vispa erano talmente imbarazzanti (volutamente?) che avrebbero perso anche in una gara contro se stessi. Due. Se esiste un vincitore in un’elezione dominata dall’astensionismo,è senza dubbio il Partito Democratico. Che sfiora il 34% a Milano, ...

