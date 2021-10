Il Vaticano si dà al ciclismo | il traguardo è Parigi 2024

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ricordate Don Camillo che scorrazzava in bicicletta per le viuzze sterrate di Brescello? Ai giorni d’oggi avrebbe potuto allenarsi in modo professionale per vincere una medaglia alle Olimpiadi. Anticipando la federazione mondiale di atletica e quella del Taekwondo (che sono ancora a lavoro per esaminare i dossier presentati loro dalle sezioni di riferimento dell’Athletica Vaticana), l’Unione Ciclistica Internazionale ha accettato la squadra del Vaticano, che diventa così la duecentesima affiliata.

Il ciclismo si era già imposto come grande passione popolare e aveva iniziato a scaldare i sentimenti sportivi di molti. Anche di due seminaristi che in altre zone d'Italia nemmeno avrebbero dovuto ...L'Uci ha riconosciuto Vatican cycling come duecentesimo membro ufficiale. La bici era simbolo demoniaco, fu vietata per decenni ai parroci. L'inseguimento tra chiesa e ciclismo si è concluso. Anche ag ...Poi toccherà al Taekwondo, disciplina che all'ombra della Cupola di San Pietro sarebbe praticata da alcune guardie svizzere Athletica, Vaticana, Olimpiadi ...