Il sindaco più votato d’Italia racconta al “Secolo” come ha asfaltato Pd e M5s: «Sono un uomo del fare» (Di martedì 5 ottobre 2021) «Ho pianto dalla gioia quando ho letto i risultati». Al telefono con il Secolo d’Italia parla Gino Pellegrino. È lui il sindaco più votato d’Italia, con un risultato da Guinness dei primati. Il sindaco di Parete (Comune del Casertano di undicimila abitanti celebre in tutta Italia per le fragole) ha vinto con i 6.109 consensi e una percentuale pari al 90.02% dei voti. Un plebiscito senza precedenti. LEGGI ANCHE Amministrative, i risultati definitivi. Ecco perché a Roma e Torino il centrodestra può vincere Fratelli d'Italia festeggia il trionfo di Ciriani a Pordenone: dal Msi al centrodestra unito sindaco Pellegrino, lei è al secondo mandato. Al primo le schierarono contro un candidato del centrosinistra unito, uno del M5s e un altro civico vicino a Forza ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021) «Ho pianto dalla gioia quando ho letto i risultati». Al telefono con ilparla Gino Pellegrino. È lui ilpiù, con un risultato da Guinness dei primati. Ildi Parete (Comune del Casertano di undicimila abitanti celebre in tutta Italia per le fragole) ha vinto con i 6.109 consensi e una percentuale pari al 90.02% dei voti. Un plebiscito senza precedenti. LEGGI ANCHE Amministrative, i risultati definitivi. Ecco perché a Roma e Torino il centrodestra può vincere Fratelli d'Italia festeggia il trionfo di Ciriani a Pordenone: dal Msi al centrodestra unitoPellegrino, lei è al secondo mandato. Al primo le schierarono contro un candidato del centrosinistra unito, uno del M5s e un altro civico vicino a Forza ...

