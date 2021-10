Il segnale a Conte e Gualtieri, Raggi chiama Michetti. La sfida al capo M5s che diceva: «Mai con la destra» (Di martedì 5 ottobre 2021) A risultati definitivi dopo la tornata elettorale per le amministrative a Roma, la sindaca uscente Virginia Raggi ha chiamato il candidato di centrodestra Enrico Michetti per complimentarsi. Subito dopo ha avuto un «colloquio cordiale» con Roberto Gualtieri, il candidato di centrosinistra. Gesti che potrebbero rientrare in riti di circostanza, se non fosse che entrambe le chiamate potrebbero essere dei segnali per ribadire la propria autonomia. Ieri infatti ha annunciato che, in vista di un ballottaggio, non darà indicazioni di voto. Dunque una partita a carte coperte fino all’ultimo. La telefonata a Michetti potrebbe quindi ribaltare la linea dettata da Giuseppe Conte di non allearsi mai con la destra: «Se ci sono le condizioni, ok ... Leggi su open.online (Di martedì 5 ottobre 2021) A risultati definitivi dopo la tornata elettorale per le amministrative a Roma, la sindaca uscente Virginiahato il candidato di centroEnricoper complimentarsi. Subito dopo ha avuto un «colloquio cordiale» con Roberto, il candidato di centrosinistra. Gesti che potrebbero rientrare in riti di circostanza, se non fosse che entrambe lete potrebbero essere dei segnali per ribadire la propria autonomia. Ieri infatti ha annunciato che, in vista di un ballottaggio, non darà indicazioni di voto. Dunque una partita a carte coperte fino all’ultimo. La telefonata apotrebbe quindi ribaltare la linea dettata da Giuseppedi non allearsi mai con la: «Se ci sono le condizioni, ok ...

