Il ritorno in manette dell’ex presidente georgiano Mikheil Saak’ashvili

(Di martedì 5 ottobre 2021) «Tornerò», lo diceva da anni ma in molti pensavano che non l’avrebbe mai fatto. E invece venerdì scorso, in occasione del primo turno delle elezioni amministrative,Saakashvili è tornato in Georgia. L’ex– che ha guidato la Rivoluzione delle rose nel 2003-2004 capovolgendo il corso della storia del suo paese e portando la repubblica caucasica sulla strada dell’Europa, ma su cui pende un mandato di cattura per abuso di potere dal 2018 – è apparso a Batumi alla vigilia del voto e dopo un breve discorso ai suoi supporters, ha sorriso alle telecamere di tutto il paese mentre veniva portato via indalla polizia. Saakashvili è una delle personalità più controverse del mondo post-sovietico. Misha, come lo chiamano sia i supporter che i nemici, si aggiudicò la guida del paese grazie alla spinta riformatrice della ...