Il revival di «Sex and the City» uscirà a dicembre

(Di martedì 5 ottobre 2021) Eravamo convinti che non l’avremmo vista prima del 2022 ma, a quanto pare, HBO Max ha deciso di fare un regalo di Natale anticipato ai suoi abbonati visto che, stando a quanto anticipato all’evento di lancio di HBO Max Europe, And Just Like That, l’attesissimo revival di Sex and the City, arriverà sulla piattaforma questo dicembre. La serie, una delle più attese della prossima stagione, seguirà, come sappiamo, le avventure di Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) alle prese con i loro cinquant’anni, mettendole di fronte a nuovi problemi e a nuovi nodi da sciogliere. https://twitter.com/Variety/status/1445318666342514689

Advertising

MarioManca : Il revival di #SexandtheCity uscirà a dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : revival Sex

Vanity Fair.it

... che vide diversi periodi dinei decenni successivi. La musica beat si diffuse in Italia ... ma anche la nuova frontiera deirobots e dei chirurghi plastici, prostituzione e diritti negati . ......non riuscivamo a non pensare ad un altro cult tornato in auge un decennio dopo grazie ad un,... dopo aver diretto pellicole come Bad Teacher eTape, compie un miracolo insperato. Jumanji ...Il 10 marzo 2000 Telemontecarlo lancia nel nostro Paese la serie televisiva sulle avventure di quattro amiche newyorchesi. Grande successo di critica e di pubblico ...Quindi sì, lascia un grande vuoto e il sapore del revival di Sex and the city prossimamente sullo schermo non sarà più quello che ci eravamo immaginati Nell'immaginario collettivo, Stanford di Sex and ...