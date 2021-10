Il quadro che emerge dal voto amministrativo seguendo i flussi elettorali (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - Nel corso del “day after”, le 24 ore successive alla chiusura delle urne, già molto è stato detto su questo primo turno di elezioni amministrative. Alle primissime analisi numeriche dei risultati – via via che questi prendevano forma – si sono aggiunte le innumerevoli letture e considerazioni, da parte di politici e osservatori più o meno terzi. Restano però molti aspetti da approfondire e da chiarire su queste elezioni, e sul perché questa tornata elettorale in particolare sia stata così significativa. A cominciare dalla distribuzione territoriale del voto. Si è già detto, parlando del dato (molto negativo) dell'affluenza, che quest'ultima ha avuto un andamento disomogeneo, crollando in certe zone (perlopiù periferiche) e mostrando una tenuta maggiore in altre (tendenzialmente centrali). Alla luce di questo elemento, i risultati del voto nelle ... Leggi su agi (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - Nel corso del “day after”, le 24 ore successive alla chiusura delle urne, già molto è stato detto su questo primo turno di elezioni amministrative. Alle primissime analisi numeriche dei risultati – via via che questi prendevano forma – si sono aggiunte le innumerevoli letture e considerazioni, da parte di politici e osservatori più o meno terzi. Restano però molti aspetti da approfondire e da chiarire su queste elezioni, e sul perché questa tornata elettorale in particolare sia stata così significativa. A cominciare dalla distribuzione territoriale del. Si è già detto, parlando del dato (molto negativo) dell'affluenza, che quest'ultima ha avuto un andamento disomogeneo, crollando in certe zone (perlopiù periferiche) e mostrando una tenuta maggiore in altre (tendenzialmente centrali). Alla luce di questo elemento, i risultati delnelle ...

