Il primo "Inferno" del cinema al Petrarca con la regia di Perrella. E corto su Dante (Di martedì 5 ottobre 2021) Info e prevendite Officine della Cultura, biglietteria@officinedellacultura.org , prevendite on line Ticketone.it circuito BoxOffice toscana /TicketOne. Biglietteria aperta al teatro Petrarca di ... Leggi su lanazione (Di martedì 5 ottobre 2021) Info e prevendite Officine della Cultura, biglietteria@officinedellacultura.org , prevendite on line Ticketone.it circuito BoxOffice toscana /TicketOne. Biglietteria aperta al teatrodi ...

Advertising

Nazione_Arezzo : Il primo 'Inferno' del cinema al Petrarca con la regia di Perrella. E corto su Dante - ElisaMarconi84 : RT @MatZilocchi: Il primo incontro con Manuel, il protagonista di 'All'inferno e ritorno', edito da @SanPaoloEditore Da oggi in tutte le li… - simoxsweg : RT @nikita_arb: B: 'Ada, chi è il tuo primo amore? Dove si trova?' A: 'Non so dove sia, potrebbe essere all'inferno'. B: 'Ah, davvero? Capi… - RobyBenatello : ... e niente, quando ti assale il dubbio che sia colpa del telefono o della linea o della sfiga cosmica o di tutti… - ferrybanana : A #Roma il @pdnetwork poteva vincere al primo turno appoggiando @CarloCalenda. Ha deciso di passare per il purgator… -