Il Pensiero di Padre Pio da Pietrelcina per oggi 5 Ottobre 2021 – Video

(Di martedì 5 ottobre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “L’Eucarestia sia il gran mezzo per aspirare alla santa perfezione”. OPio, puro di cuore, hai vissuto pienamente nell’amore di Dio. Insegna anche a noi l’umiltà, l’obbedienza e la generosità.vi proponiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il presule consacrato a Roma il 25 settembre ha iniziato il suo ministero episcopale nella diocesi di Mileto. «Noi sacerdoti, sentinelle del mattino» ...