Il Paradiso delle Signore | trama 5 ottobre | la gelosia di Agnese

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 5 ottobre 2021) Gelosie e proposte inaspettate saranno le grandi protagoniste de Il, come specifica ladi oggi, martedì 5. Nel dettaglio, perarriverà una spiacevole sorpresa quando si troverà nell'appartamento di Armando e non potrà fare a meno di notare che vi è stata sicuramente una donna. La sarta, a quel punto, verrà attanagliata da una profonda. Adelaide, intanto, sarà sempre più preoccupata per la presenza a Milano di Flora Ravasi e per il suo incarico come stilista del. La contessa sarà certa che la giovane stia nascondendo un segreto e deciderà di vigilare attentamente sulle sue mosse. Proprio per monitorare Flora, Adelaide le rivolgerà una proposta del tutto inaspettata e la inviterà a vivere ...