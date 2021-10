Il Nyt mette il dito nella piaga | ' Raggi ha fallito nel tentativo di arginare il degrado di Roma'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Nyt mette

Globalist.it

"Ma i problemi della città si sono accumulati sotto il suo sguardo", ha evidenziato il, "così come la spazzatura non raccolta, che ha attirato stormi di gabbiani, corvi e persino cinghiali ...... anche se senza affrontarli, operazione che ha un grande costo economico ea dura prova l'... [fonte] Cina: indagato ex ministro della giustizia Il più alto organo anticorruzione cinese ha ...Ancora il quotidiano statunitense erso la sindaca uscente: "Non è stata in grado di arginare il degrado dei servizi e della qualità della vita" ...Mohammed Khalifa, il cittadino canadese voce 'inglese' dei video dell'Isis e catturato nel 2019, è stato consegnato agli agenti dell'Fbi in questi giorni e trasportato negli Stati Uniti, dove è accusa ...