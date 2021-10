Il Nobel a Giorgio Parisi e le delizie del linguaggio scientifico per i profani (Di martedì 5 ottobre 2021) L’entusiasmo per il Nobel a Giorgio Parisi mi ha spinto a leggere alla rinfusa su lui e le sue ricerche, rassegnato a non afferrarne se non qualche vago contorno, ma ricordando che il linguaggio scientifico riserva ai profani delizie squisite. Per esempio: “I vetri di spin e in generale la materia granulata sono esempi di sistemi frustrati” (così nel bel pezzo del Post sul premio a Parisi). Tanti anni fa, durante un viaggio in aereo, ascoltai dalla voce del capitano l’avvertimento che stavamo per incontrare “turbolenze in aria chiara”, e da allora mi propongo di scrivere un romanzo che si intitoli così, “Turbolenze in aria chiara”: non ho deciso l’argomento, potrebbe essere qualunque. Come i sistemi frustrati, del resto. Poi ho trovato, riportata sul ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) L’entusiasmo per ilmi ha spinto a leggere alla rinfusa su lui e le sue ricerche, rassegnato a non afferrarne se non qualche vago contorno, ma ricordando che ilriserva aisquisite. Per esempio: “I vetri di spin e in generale la materia granulata sono esempi di sistemi frustrati” (così nel bel pezzo del Post sul premio a). Tanti anni fa, durante un viaggio in aereo, ascoltai dalla voce del capitano l’avvertimento che stavamo per incontrare “turbolenze in aria chiara”, e da allora mi propongo di scrivere un romanzo che si intitoli così, “Turbolenze in aria chiara”: non ho deciso l’argomento, potrebbe essere qualunque. Come i sistemi frustrati, del resto. Poi ho trovato, riportata sul ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA - Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - RobertoBurioni : Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio Parisi, ha vinto pure il pre… - thewaterflea : RT @GiorgiaMeloni: Congratulazioni al professor Giorgio Parisi, insignito del Premio #Nobel per la Fisica. È un riconoscimento che inorgogl… - Lucifercrybaby1 : RT @HMQueenBee: Italiani sportivi e musicisti e ormai l’abbiamo capito, ma per far vedere al mondo che siamo artisti completi GIORGIO PARIS… -