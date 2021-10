Il mio grosso grasso festival greco e la terapia d’urto contro la mia asocialità (Di martedì 5 ottobre 2021) Lasciate che vi parli di me, tanto per cambiare: sono quella che dice di no a tutto. O almeno così è tradizione accada: sono quella che accetta un invito su venti, e quell’uno è quello sbagliato. Giacché, quando i tuoi sì sono la sola conseguenza del fatto che qualcuno ti rimproveri – «eh, ma non puoi sempre dire di no a tutto» – essi saranno del tutto casuali: dici sì una volta, ti trovi a essere intervistata da un cretino, o a comparire in una trasmissione che sembra il telethon dei Favolosi Baker (se non capite di che parlo, correte a recuperare quella meraviglia di film, invece di perdere tempo con me), e allora dici per carità, facevo bene a dire di no, e rifiuti tutto per un anno o dieci. E dopo un anno si ricomincia, con una cosa sbagliata ma almeno una soltanto prima di murarsi di nuovo in casa. Così è tradizione accada, ma il 2021 è stato, se posso arrubbarmi il sottotitolo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 ottobre 2021) Lasciate che vi parli di me, tanto per cambiare: sono quella che dice di no a tutto. O almeno così è tradizione accada: sono quella che accetta un invito su venti, e quell’uno è quello sbagliato. Giacché, quando i tuoi sì sono la sola conseguenza del fatto che qualcuno ti rimproveri – «eh, ma non puoi sempre dire di no a tutto» – essi saranno del tutto casuali: dici sì una volta, ti trovi a essere intervistata da un cretino, o a comparire in una trasmissione che sembra il telethon dei Favolosi Baker (se non capite di che parlo, correte a recuperare quella meraviglia di film, invece di perdere tempo con me), e allora dici per carità, facevo bene a dire di no, e rifiuti tutto per un anno o dieci. E dopo un anno si ricomincia, con una cosa sbagliata ma almeno una soltanto prima di murarsi di nuovo in casa. Così è tradizione accada, ma il 2021 è stato, se posso arrubbarmi il sottotitolo ...

