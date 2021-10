Il miglior ristorante del mondo è il Noma di Copenhagen (ancora) (Di martedì 5 ottobre 2021) Copenhagen è ancora la capitale della gastronomia mondiale. Dopo un’anno di suspence ritorna la classifica di ristoranti più influente del mondo e lo fa da Anversa, nelle Fiandre (la regione di lingua fiamminga a nord del Belgio). Nel 2020 il programma era saltato a causa della pandemia, ma nel 2021 finalmente si è tornati a votare i migliori ristoranti del mondo: il Noma di Renè Retzepi torna sul podio dei vincitori per la quinta volta, ma nella sua versione 2.0 nella nuova location e nel nuovo format. Il ristorante che è stato per un decennio il portabandiera della nuova cucina nordica e della nascita di un movimento che ha influenzato tutti i ristoranti del mondo, torna a vincere. Ma la notizia è che al secondo posto si posiziona il Geranium dello chef Rasmus Kofoed, altro ristorante di Copenhagen, il primo tre stelle Michelin della nazione ed eroe nazionale il cui chef è vincitore del Bocuse d’Or. La cucina nordica contemporanea con i suoi licheni, rape, ingredienti dimenticati e la rivalutazione della materia prima unita alle tecniche contemporanee tornano a vincere e confermano la capitale danese la capitale della gastronomia mondiale. Nel 2019 il Noma 2.0 aveva sfiorato la vetta posizionandosi al secondo posto, questa volta lo conquista come nel 2010, 2011, 2012, 2014. Ma questa sarà l’ultima davvero. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 ottobre 2021) Copenhagen è ancora la capitale della gastronomia mondiale. Dopo un’anno di suspence ritorna la classifica di ristoranti più influente del mondo e lo fa da Anversa, nelle Fiandre (la regione di lingua fiamminga a nord del Belgio). Nel 2020 il programma era saltato a causa della pandemia, ma nel 2021 finalmente si è tornati a votare i migliori ristoranti del mondo: il Noma di Renè Retzepi torna sul podio dei vincitori per la quinta volta, ma nella sua versione 2.0 nella nuova location e nel nuovo format. Il ristorante che è stato per un decennio il portabandiera della nuova cucina nordica e della nascita di un movimento che ha influenzato tutti i ristoranti del mondo, torna a vincere. Ma la notizia è che al secondo posto si posiziona il Geranium dello chef Rasmus Kofoed, altro ristorante di Copenhagen, il primo tre stelle Michelin della nazione ed eroe nazionale il cui chef è vincitore del Bocuse d’Or. La cucina nordica contemporanea con i suoi licheni, rape, ingredienti dimenticati e la rivalutazione della materia prima unita alle tecniche contemporanee tornano a vincere e confermano la capitale danese la capitale della gastronomia mondiale. Nel 2019 il Noma 2.0 aveva sfiorato la vetta posizionandosi al secondo posto, questa volta lo conquista come nel 2010, 2011, 2012, 2014. Ma questa sarà l’ultima davvero.

