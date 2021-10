Il maltempo non molla la presa, nuova allerta meteo in Campania (Di martedì 5 ottobre 2021) Nuovo avviso di allerta meteo in Campania a partire dalla giornata di domani, mercoledì 6 ottobre: ecco gli orari e le zone interessate. La protezione civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania di colore giallo dalle 12 di domani, mercoledì 6 ottobre, e per le successive 24 ore. Le criticità Leggi su 2anews (Di martedì 5 ottobre 2021) Nuovo avviso diina partire dalla giornata di domani, mercoledì 6 ottobre: ecco gli orari e le zone interessate. La protezione civile della Regione ha emanato un avviso diindi colore giallo dalle 12 di domani, mercoledì 6 ottobre, e per le successive 24 ore. Le criticità

Advertising

TeatroManzoni : Ieri sera il maltempo non ha fermato il pubblico che ha riempito il nostro Teatro per lo spettacolo… - sicilianymph : @ECastamere Scusa se non ti ho risposto subito, ma praticamente mi è saltata la connessione proprio a causa del maltempo. - AlessandraPredo : RT @tweetnewsit: ??Urgente: MALTEMPO e SCUOLE CHIUSE. Arrivato appello del sindaco 'non uscite di casa'. Dove, lista completa zone a rischio… - Alan3TFS : È martedì, dicono... C'è maltempo... L'umanità è sopravvissuta al #SocialMediaDown con non pochi scleri. Io sclero… - OstFF : RT @tweetnewsit: ??Urgente: MALTEMPO e SCUOLE CHIUSE. Arrivato appello del sindaco 'non uscite di casa'. Dove, lista completa zone a rischio… -