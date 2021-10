Il giudice sportivo rinvia la decisione sui cori contro Koulibaly

(Di martedì 5 ottobre 2021) Come prevedibile, ildella Serie A hato ogniin merito airazzisti dei tifosi della Fiorentinae gli altri giocatori di colore del Napoli. Nel comunicato si legge che il“ha preso atto dell’apertura di apposito procedimento di indagine da parte della Procura Federale volto all’accertamento dei fatti e all’individuazione dei soggetti responsabili, riservandosi in esito al procedimento stesso di adottare le conseguenti misure, ove di competenza”. Ilha comunque multato do 10mila euro la Fiorentina per “avere suoi sostenitori, nel corso della gara, inoltratoinsultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra ...

Ilha deciso: dopo l'espulsione rimediata contro il Bologna per rosso diretto, il difensore della Lazio Acerbidovrà scontare due turni di squalifica e salterà dunque le gare contro l' ...Il, in merito alla 7° giornata di Serie C, ha inflitto una giornata di squalifica sia al portiere del Pescara, Raffaele Di Gennaro , che al giovane centrocampista Diambo, entrambi ...Ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Attraverso un comunicato sul sito ufficiale della Lega Serie A, il Giudice Sportivo ha reso noto di aver multato la Fiorentina in seguito ai cori razzisti avvenuti ...Leggi anche – Inter, il gesto per Koulibaly non passa inosservato: l’iniziativa del club. Offese razziste a Koulibaly, la decisione del Giudice Sportivo. Il Giudice Sportivo ha multato la Fiorentina ...