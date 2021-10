Il dramma della giustizia politicizzata (Di martedì 5 ottobre 2021) C’è qualcosa di perverso nel rapporto tra magistrati, politica e opinione pubblica. E il fatto che la credibilità dei giudici sia a livelli minimi, travolta dagli scandali e dal crollo di grandi teoremi giudiziari (dalla Trattativa a Palermo al processo Eni a Milano), ne è la conseguenza. Due casi minori, fuori dalle aule giudiziarie, mostrano che il problema è soprattutto culturale e riguarda il senso che i magistrati hanno della loro funzione. Giovedì scorso, la commissione giustizia ha audito diversi giudici nell’ambito della revisione della legge sui benefici penitenziari per i reati cosiddetti ostativi. Contesto: dopo le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte costituzionale che hanno dichiarato illegittimo l’ergastolo ostativo per violazione ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) C’è qualcosa di perverso nel rapporto tra magistrati, politica e opinione pubblica. E il fatto che la credibilità dei giudici sia a livelli minimi, travolta dagli scandali e dal crollo di grandi teoremi giudiziari (dalla Trattativa a Palermo al processo Eni a Milano), ne è la conseguenza. Due casi minori, fuori dalle aule giudiziarie, mostrano che il problema è soprattutto culturale e riguarda il senso che i magistrati hannoloro funzione. Giovedì scorso, la commissioneha audito diversi giudici nell’ambitorevisionelegge sui benefici penitenziari per i reati cosiddetti ostativi. Contesto: dopo le sentenzeCorte europea dei diritti dell’uomo eCorte costituzionale che hanno dichiarato illegittimo l’ergastolo ostativo per violazione ...

