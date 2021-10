Il down di Whatsapp ha “regalato” milioni di nuovi utenti a Signal (Di martedì 5 ottobre 2021) In un mondo iper-connesso e quasi monopolizzato, i minimo problema rischia di mandare all’aria un successo certificato nel tempo. E così, mentre il mondo impazziva per il down di Whatsapp, Facebook, Messenger e Instagram (ovvero dell’intero ecosistema digitale di Menlo Park), molti utenti hanno deciso di trovare strade alternative per non rimanere “fuori dal mondo” dei propri contatti. Ed è così che, oltre alla già arcinota Telegram, un’altra applicazione di messaggistica istantanea ha riscosso un grandissimo successo: si tratta di Signal. LEGGI ANCHE > Il down contemporaneo di Whatsapp, Facebook e Instagram «Le iscrizioni sono in aumento su Signal (benvenuti a tutti!). Sappiamo anche cosa vuol dire lavorare durante un’interruzione e auguriamo il meglio agli ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 5 ottobre 2021) In un mondo iper-connesso e quasi monopolizzato, i minimo problema rischia di mandare all’aria un successo certificato nel tempo. E così, mentre il mondo impazziva per ildi, Facebook, Messenger e Instagram (ovvero dell’intero ecosistema digitale di Menlo Park), moltihanno deciso di trovare strade alternative per non rimanere “fuori dal mondo” dei propri contatti. Ed è così che, oltre alla già arcinota Telegram, un’altra applicazione di messaggistica istantanea ha riscosso un grandissimo successo: si tratta di. LEGGI ANCHE > Ilcontemporaneo di, Facebook e Instagram «Le iscrizioni sono in aumento su(benvenuti a tutti!). Sappiamo anche cosa vuol dire lavorare durante un’interruzione e auguriamo il meglio agli ...

