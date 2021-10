Il diario del matrimonio (Di martedì 5 ottobre 2021) Ai tempi della scuola era il “diario segreto”, ora è diventato il “diario del matrimonio”. Un regalo che ho fatto a me stessa non appena Ale mi ha chiesto di sposarlo. Non ne conoscevo neanche l’esistenza, fino a quando mi sono resa conto che post-it, foglietti ed appunti sparsi puntualmente andavano persi. , custodito gelosamente dai miei due gatti, non è soltanto l’agenda personale sulla quale scrivere di tutto e di più. Settimana dopo settimana è diventato il mio spazio privato, nel quale annoto veramente di tutto! Pensieri, riflessioni e qualche accidente a chi vuole insegnarmi come organizzare le MIE nozze. Diviso perfettamente per argomenti, il diario è una sorta di percorso verso il matrimonio, messo nero su bianco. Ci sono sezioni dedicate ad ogni momento del grande giorno. Si comincia dalla ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 5 ottobre 2021) Ai tempi della scuola era il “segreto”, ora è diventato il “del”. Un regalo che ho fatto a me stessa non appena Ale mi ha chiesto di sposarlo. Non ne conoscevo neanche l’esistenza, fino a quando mi sono resa conto che post-it, foglietti ed appunti sparsi puntualmente andavano persi. , custodito gelosamente dai miei due gatti, non è soltanto l’agenda personale sulla quale scrivere di tutto e di più. Settimana dopo settimana è diventato il mio spazio privato, nel quale annoto veramente di tutto! Pensieri, riflessioni e qualche accidente a chi vuole insegnarmi come organizzare le MIE nozze. Diviso perfettamente per argomenti, ilè una sorta di percorso verso il, messo nero su bianco. Ci sono sezioni dedicate ad ogni momento del grande giorno. Si comincia dalla ...

