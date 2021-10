Il desiderio sessuale va in crisi nelle donne italiane? Ci sono dei rimedi (Di martedì 5 ottobre 2021) Il desiderio sessuale accomuna uomini e donne, non ha distinzioni culturali. Che sia un uomo o una donna italiana o tedesca poco cambia. Il desiderio sessuale è pressoché identico. A cambiare è l’approccio con l’altro sesso in base alle convenzioni sociali esistenti. Ma il desiderio sessuale va letteralmente in crisi nelle donne (e anche negli uomini) con il trascorrere degli anni? A giudicare dal numero crescente di community di donne in cerca di sesso la risposta è affermativa. La crisi del desiderio sessuale non è collegata solo all’invecchiamento ma anche alla natura dei rapporti intrattenuti. In effetti quasi la metà delle ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilaccomuna uomini e, non ha distinzioni culturali. Che sia un uomo o una donna italiana o tedesca poco cambia. Ilè pressoché identico. A cambiare è l’approccio con l’altro sesso in base alle convenzioni sociali esistenti. Ma ilva letteralmente in(e anche negli uomini) con il trascorrere degli anni? A giudicare dal numero crescente di community diin cerca di sesso la risposta è affermativa. Ladelnon è collegata solo all’invecchiamento ma anche alla natura dei rapporti intrattenuti. In effetti quasi la metà delle ...

