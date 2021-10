Il CTS dà l’ok alla riapertura delle discoteche: ecco però a quali condizioni (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo lunghi mesi di chiusure e dopo numerose proteste provenienti da tutto il settore interessato, le discoteche e le sale da ballo potrebbero riaprire. Oggi il Comitato Tecnico Scientifico ha intavolato il discorso per poi dare l’ok alla riapertura delle discoteche, esclusivamente in zona bianca e con pesanti limiti. Secondo il CTS infatti, i locali da ballo sarebbero tra quelli più a rischio per quanto riguarda la diffusione del virus. Non importa quindi se all’estero le limitazioni, grazie ai vaccini e al green pass, siano state abbondantemente superate. In Italia, per ora, bisognerà rispettare i protocolli previsti. ecco dunque che arrivano alcune indicazioni sulla riapertura delle discoteche: green ... Leggi su trashblog (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo lunghi mesi di chiusure e dopo numerose proteste provenienti da tutto il settore interessato, lee le sale da ballo potrebbero riaprire. Oggi il Comitato Tecnico Scientifico ha intavolato il discorso per poi dare, esclusivamente in zona bianca e con pesanti limiti. Secondo il CTS infatti, i locali da ballo sarebbero tra quelli più a rischio per quanto riguarda la diffusione del virus. Non importa quindi se all’estero le limitazioni, grazie ai vaccini e al green pass, siano state abbondantemente superate. In Italia, per ora, bisognerà rispettare i protocolli previsti.dunque che arrivano alcune indicazioni sulla: green ...

