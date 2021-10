Il Cdm approva la delega fiscale. La diretta da Palazzo Chigi (Di martedì 5 ottobre 2021) Al termine del Consiglio dei ministri convocato per approvare la revisione del sistema fiscale, Mario Draghi ha tenuto una conferenza stampa. Accanto a lui, nella sala polivalente di Palazzo Chigi, c'è il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco. I ministri della Lega non hanno preso parte alla riunione. Già in mattinata avevano abbandonato la cabina di regia. Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Al termine del Consiglio dei ministri convocato perre la revisione del sistema, Mario Draghi ha tenuto una conferenza stampa. Accanto a lui, nella sala polivalente di, c'è il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco. I ministri della Lega non hanno preso parte alla riunione. Già in mattinata avevano abbandonato la cabina di regia.

La Lega non partecipa al cdm sul fisco, il Governo approva lo stesso La Lega chiede tempo per analizzare i contenuti della delega fiscale, lascia la cabina di regia e non prende parte al Cdm, che però approva lo stesso. Il ministro Massimo Garavaglia che rappresentava il partito al tavolo al posto di Giancarlo Giorgetti, ha lasciato in anticipo la riunione dicendo ai colleghi che la ...

