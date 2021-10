Il 2021 come il 1993? (Di martedì 5 ottobre 2021) A volte le dinamiche della politica italiana ritornano. Seppur sotto la veste di altri partiti, altri protagonisti politici e altri schieramenti. Ma le dinamiche, appunto, a volte sono quasi le stesse. Chi ricorda ancora la stagione, non lontanissima, del post Tangentopoli del 1993, non può non venirgli in mente che la sinistra politica vinse in quell’anno in quasi tutte le principali città italiane - un “cappotto” fu definito all’epoca - ipotecando, profetizzavano i vari politologi, la schiacciante vittoria di quello schieramento alle successive elezioni politiche dell’anno seguente. come andò a finire le lo ricordiamo tutti. Spuntò all’improvviso un imprenditore geniale del Nord e la “gioiosa macchina da guerra” di Occhetto e compagni andò a sbattere contro un muro e si perse per strada andando incontro a una sconfitta epocale e storica. Oggi, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 ottobre 2021) A volte le dinamiche della politica italiana ritornano. Seppur sotto la veste di altri partiti, altri protagonisti politici e altri schieramenti. Ma le dinamiche, appunto, a volte sono quasi le stesse. Chi ricorda ancora la stagione, non lontanissima, del post Tangentopoli del, non può non venirgli in mente che la sinistra politica vinse in quell’anno in quasi tutte le principali città italiane - un “cappotto” fu definito all’epoca - ipotecando, profetizzavano i vari politologi, la schiacciante vittoria di quello schieramento alle successive elezioni politiche dell’anno seguente.andò a finire le lo ricordiamo tutti. Spuntò all’improvviso un imprenditore geniale del Nord e la “gioiosa macchina da guerra” di Occhetto e compagni andò a sbattere contro un muro e si perse per strada andando incontro a una sconfitta epocale e storica. Oggi, ...

