Ignazio Moser, problemi di salute per il fidanzato di Cecilia Rodriguez: ecco cosa ha e come sta (Di martedì 5 ottobre 2021) Ignazio Moser ultimamente è stato molto lontano dai social e i fan hanno capito subito che si trattasse di ragioni serie: il fidanzato di Cecilia Rodriguez sta attraversando un brutto periodo a causa di qualche problema di salute. Ma cosa gli è successo? E come sta? Leggi anche: Cecilia Rodriguez senza freni: «Con i fidanzati... Leggi su donnapop (Di martedì 5 ottobre 2021)ultimamente è stato molto lontano dai social e i fan hanno capito subito che si trattasse di ragioni serie: ildista attraversando un brutto periodo a causa di qualche problema di. Magli è successo? Esta? Leggi anche:senza freni: «Con i fidanzati...

