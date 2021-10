Ibrahimovic: “Grazie a tutti. Vi ho trattato male, ma siete qua” | VIDEO (Di martedì 5 ottobre 2021) Zlatan Ibrahimovic ha festeggiato i suoi 40 anni in un lussuoso hotel di Milano. Questo il discorso di ringraziamento ai presenti Leggi su pianetamilan (Di martedì 5 ottobre 2021) Zlatanha festeggiato i suoi 40 anni in un lussuoso hotel di Milano. Questo il discorso di ringraziamento ai presenti

Advertising

PianetaMilan : #Ibrahimovic: “Grazie a tutti. Vi ho trattato male, ma siete qua” | #VIDEO - FraPol26 : giovane attaccante italiano che si propone al nilam dicendo 'sono il nuovo ibrahimovic', no grazie avanti il prossimo - KempesAstolfi : RT @CuoreRossoner0: Se siamo dove siamo è solo grazie a te. Da quando sei arrivato è cambiato tutto, è cambiata la mentalità. Non mi stanch… - Formigoal : #AccaddeOggi 4 Ottobre 2008: la trasposizione calcistica del Kung fu, l'unione non solo di due sport ma anche di d… - Kemerien1710 : ma ragazzi ricordiamoci che pioli aveva iniziato malissimo con il milan, è risorto grazie solo ad ibrahimovic, se n… -