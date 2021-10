I virologi Galli e Andreoni indagati per associazione a delinquere: le accuse (Di martedì 5 ottobre 2021) Massimo Galli e con Andreoni dell’Università Torvergata e altri colleghi coinvolti in una vasta inchiesta della Procura di Milano (screenshot video)Massimo Galli è uno dei virologi che abbiamo imparato a conoscere durante la pandemia. Con altri 32 persone finisce sul banco degli imputati ma il Covid non c’entra nulla. Le accuse sono a vario associazione a delinquere, turbativa d’asta e falso in atto pubblico e riguardano docenti e ricercatori universitari e dirigenti pubblici. Le ipotesi di reato sarebbero avvenuti proprio nella primavera 2020, quando l’Italia cominciò a fare i conti con la pandemia: è quanto emerge dal decreto di perquisizione eseguito dai Nas questa mattina. L’indagine riguarda presunti concorsi pubblici truccati per l’assegnazione ... Leggi su ck12 (Di martedì 5 ottobre 2021) Massimoe condell’Università Torvergata e altri colleghi coinvolti in una vasta inchiesta della Procura di Milano (screenshot video)Massimoè uno deiche abbiamo imparato a conoscere durante la pandemia. Con altri 32 persone finisce sul banco degli imputati ma il Covid non c’entra nulla. Lesono a vario, turbativa d’asta e falso in atto pubblico e riguardano docenti e ricercatori universitari e dirigenti pubblici. Le ipotesi di reato sarebbero avvenuti proprio nella primavera 2020, quando l’Italia cominciò a fare i conti con la pandemia: è quanto emerge dal decreto di perquisizione eseguito dai Nas questa mattina. L’indagine riguarda presunti concorsi pubblici truccati per l’assegnazione ...

