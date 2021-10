I vincitori della terza edizione di Artekeys Prize (Di martedì 5 ottobre 2021) La cornice del Castello Angioino Aragonese ospiterà la cerimonia di premiazione della terza edizione dell’ArtKeys Prize, il Premio Internazionale di arte contemporanea organizzato dalla Associazione Blow Up. Con la terza edizione dell’ArtKeys Prize, il Cilento si attesta sempre più come punto di riferimento per gli artisti contemporanei, un obiettivo fortemente sostenuto dall’amministrazione di Agropoli, grazie all’impegno del Sindaco Adamo Coppola e dell’Assessore alla Cultura Francesco Crispino, e da quella di Cetara, attraverso l’appoggio dell’Assessore alla Cultura Angela Speranza. Un obiettivo condiviso dagli enti presenti sul territorio che hanno sostenuto la manifestazione: Legambiente, attraverso il suo dirigente Valerio Calabrese, la Pro Loco SviluppAgropoli, ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 5 ottobre 2021) La cornice del Castello Angioino Aragonese ospiterà la cerimonia di premiazionedell’ArtKeys, il Premio Internazionale di arte contemporanea organizzato dalla Associazione Blow Up. Con ladell’ArtKeys, il Cilento si attesta sempre più come punto di riferimento per gli artisti contemporanei, un obiettivo fortemente sostenuto dall’amministrazione di Agropoli, grazie all’impegno del Sindaco Adamo Coppola e dell’Assessore alla Cultura Francesco Crispino, e da quella di Cetara, attraverso l’appoggio dell’Assessore alla Cultura Angela Speranza. Un obiettivo condiviso dagli enti presenti sul territorio che hanno sostenuto la manifestazione: Legambiente, attraverso il suo dirigente Valerio Calabrese, la Pro Loco SviluppAgropoli, ...

gdstwits : Arahona-Moyano e Orsi e Sussarello i vincitori master della prima edizione del torneo “Veneto padel cup” - fiasconarogius1 : RT @mediainaf: ?? Tre i vincitori del #Nobel per la #Fisica 2021: Sykuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi Le congratulazioni di Ma… - verbanonews : New post: I più votati di Varese, Gallarate e Busto, i vincitori della Tre Valli e la campagna vaccinale nel - varesenews : I più votati di Varese, Gallarate e Busto, i vincitori della Tre Valli e la campagna vaccinale nel podcast del 5 - crpiemonte : #leNotedelCuore in sala prove per la giornata di formazione a cura della #NazionaleItalianaCantanti si parla di voc… -