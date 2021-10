I sospetti di doping sui successi italiani | roba da rosiconi che non sanno perdere

Leggi su panorama

(Di martedì 5 ottobre 2021) La colpa di Marcell Jacobs era aver corso da figlio dei dio del vento, rigorosamente minuscolo per non far arrabbiare anche gli americani, ed essersi migliorato troppo e troppo in fretta nella settimana delle Olimpiadi. Lui e gli altri trionfatori della staffetta, quella del "NOT ITALY AGAIN" sparato in prima pagina dal Mirror inglese, erano colpevoli essere sbucati dal nulla dietro l'ultima curva giusto in tempo per far scendere dal gradino più alto del podio ei sudditi di Sua Maestà (sempre loro). E che dire dei ragazzi di Mancini, entrati nel tempio di Wembley da vittime sacrificali e usciti con in mano la coppa? Insopportabili tanto da meritare l'accusa di aver "vinto con violenza e inganno" - messo nero su bianco in una lettera recapitata all'ambasciata a Londra - con tanto di minaccia di boicottaggio dei ristorantiin segno di ritorsione. Cosa ...