I 5S spariti come Whatsapp | il Pd da solo non vince Sogno Draghi premier anche dopo le elezioni politiche

"Il Partito Democratico ha sicuramente ottenuto un buon risultato, ma i dati dimostrano che da solo non vince. A Napoli, ad esempio, Pd e M5S insieme prendono il 22%. La gran parte del resto è voto moderato. A Milano vince il protagonismo di Sala, a Roma sicuramente non... Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : spariti come Amministrative, Rosato: "M5S sparito come WhatsApp" La dichiarazione dell' esponente di Italia Viva. I grillini? 'Sono spariti, come è accaduto per Whatsapp lunedì sera. Ci dicevano di essere il partito dell'1%. Abbiamo eletto più sindaci e amministratori di loro e nella maggior parte di città e paesi abbiamo preso ...

Elezioni amministrative 2021, l'ago della bilancia è il voto dei moderati Quasi spariti i 5Stelle con un misero 2,8 . Un successo di Sala (eletto subito) e del Pd, che ... Dove vince, come in Calabria, ha presentato dei politici. Chi si è astenuto? Si tratta forse di ex ...

5 Stelle spariti come Whatsapp. Sogno Draghi premier anche dopo le elezioni Affaritaliani.it Amministrative, Rosato: “M5S sparito come WhatsApp” La dichiarazione dell' esponente di Italia Viva. I grillini? “Sono spariti, come è accaduto per Whatsapp lunedì sera. Ci dicevano di essere il partito dell'1%. Abbiamo eletto più sindaci e amministrat ...

M5S: l'ex Favia, 'sono finiti, voto è stato come meteorite per i dinosauri' In Emilia Romagna, dove tutto ebbe inizio con il primo V Day di Beppe Grillo, per il M5S questa tornata delle amministrative finisce con un bottino ...

