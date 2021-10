House of the Dragon: il teaser trailer della serie prequel del Trono di Spade (Di martedì 5 ottobre 2021) Ecco le prime sequenze di House of the Dragon, serie prequel de Il Trono di Spade, svelate nel teaser lanciato da HBO. HBO ha svelato il teaser trailer con le prime immagini dell'attesa House of the Dragon, serie prequel de Il Trono di Spade. Lo show, annunciato due anni fa, è basato su Fuoco e sangue (Fire & Blood), romanzo fantasy di George R.R. Martin. La serie House of the Dragon racconta la storia della famiglia Targaryen dando spazio a eventi ambientati ben 300 anni prima rispetto a quanto mostrato in Il Trono di Spade. Il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021) Ecco le prime sequenze diof thede Ildi, svelate nellanciato da HBO. HBO ha svelato ilcon le prime immagini dell'attesaof thede Ildi. Lo show, annunciato due anni fa, è basato su Fuoco e sangue (Fire & Blood), romanzo fantasy di George R.R. Martin. Laof theracconta la storiafamiglia Targaryen dando spazio a eventi ambientati ben 300 anni prima rispetto a quanto mostrato in Ildi. Il ...

