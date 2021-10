“House of the Dragon”, ecco il primo (infuocato!) trailer della serie (Di martedì 5 ottobre 2021) I Targaryen sono tornati e da quello che mostra il primo trailer ufficiale sembrano più infuocati che mai. House of the Dragon, la serie targata HBO Max – ambientata duecento anni prima di Game of Thrones e incentrata sulla storia della Casata dei Draghi – è in arrivo nei primi mesi del 2022. Ma la casa di produzione ha già rilasciato il primo teaser, un minuto e diciassette secondi in cui si viene catapultati nelle magiche atmosfere dei Sette Regni. Vi raccomandiamo... Il magico trailer di "Love for Sale" con Lady Gaga e Tony Bennett Lady Gaga e Tony Bennett lanciano l'attesissimo trailer dell'album Love For Sale, l'ultimo di Bennett prima del ritiro. ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 5 ottobre 2021) I Targaryen sono tornati e da quello che mostra ilufficiale sembrano più infuocati che mai.of the, latargata HBO Max – ambientata duecento anni prima di Game of Thrones e incentrata sulla storiaCasata dei Draghi – è in arrivo nei primi mesi del 2022. Ma la casa di produzione ha già rilasciato ilteaser, un minuto e diciassette secondi in cui si viene catapultati nelle magiche atmosfere dei Sette Regni. Vi raccomandiamo... Il magicodi "Love for Sale" con Lady Gaga e Tony Bennett Lady Gaga e Tony Bennett lanciano l'attesissimodell'album Love For Sale, l'ultimo di Bennett prima del ritiro. ...

