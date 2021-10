House of the Dragon, è uscito il primo teaser che ci gasa un sacco (Di martedì 5 ottobre 2021) «Gods, kings, fire, blood» sono gli ingredienti di House of the Dragon, ovvero «Dei, re, fuoco e sangue». A elencarli solennemente è la voce narrante che scandisce il teaser della serie prequel di Game of Thrones. Inutile dire che l’uscita del video riesce in pochi secondi a riaccendere la fiamma di tutti i fan del Trono di Spade, perfino di quelli gravemente delusi dall’ultima stagione. Soprattutto perché, da allora, era già stato annunciato un altro spin-off, Bloodmoon, poi cancellato dopo il pilot. La nuova serie House of Dragon, sempre targata HBO, è ambientata 200 anni prima degli eventi di GoT, proprio come lo è il libro Fire and Blood di George RR Martin. Lo show, che arriverà nel 2022 (sia negli Stati Uniti sia in Italia, grazie a Sky), ripercorre gli eventi che condussero al rovinoso crollo e ... Leggi su gqitalia (Di martedì 5 ottobre 2021) «Gods, kings, fire, blood» sono gli ingredienti diof the, ovvero «Dei, re, fuoco e sangue». A elencarli solennemente è la voce narrante che scandisce ildella serie prequel di Game of Thrones. Inutile dire che l’uscita del video riesce in pochi secondi a riaccendere la fiamma di tutti i fan del Trono di Spade, perfino di quelli gravemente delusi dall’ultima stagione. Soprattutto perché, da allora, era già stato annunciato un altro spin-off, Bloodmoon, poi cancellato dopo il pilot. La nuova serieof, sempre targata HBO, è ambientata 200 anni prima degli eventi di GoT, proprio come lo è il libro Fire and Blood di George RR Martin. Lo show, che arriverà nel 2022 (sia negli Stati Uniti sia in Italia, grazie a Sky), ripercorre gli eventi che condussero al rovinoso crollo e ...

