Hockey ghiaccio, Champions League 2021-2022: Bolzano, vittoria a Salisburgo e aggancio in vetta al girone (Di martedì 5 ottobre 2021) Una vittoria pesante e autorevole. Nella quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di Hockey ghiaccio, il Bolzano si impone 3-5 sulla pista dei Red Bull Salisburgo agganciando – a quota 12 punti complessivi – gli stessi austriaci in vetta al Gruppo H (dove entrambe le compagini sono già sicure del passaggio del turno). Andiamo a vedere come sono andate le cose. Hockey ghiaccio, Champions League 2021-2022: Red Bull Salisburgo-Bolzano 3-5 LA CRONACA In una partita senza troppi tatticismi, a passare in vantaggio sono subito i padroni di casa con la rete di ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) Unapesante e autorevole. Nella quinta giornata della fase a gironi delladi, ilsi impone 3-5 sulla pista dei Red Bullagganciando – a quota 12 punti complessivi – gli stessi austriaci inal Gruppo H (dove entrambe le compagini sono già sicure del passaggio del turno). Andiamo a vedere come sono andate le cose.: Red Bull3-5 LA CRONACA In una partita senza troppi tatticismi, a passare in vantaggio sono subito i padroni di casa con la rete di ...

zazoomblog : Hockey ghiaccio Champions League 2021-2022: Bolzano passa a Salisburgo e raggiunge gli austriaci in vetta alla clas… - OA_Sport : #Hockey ghiaccio, Champions League 2021-2022: #Bolzano passa a Salisburgo e raggiunge gli austriaci in vetta alla c… - LuComeLaLuna : No tesoro, sono due pinguini che giocano a hockey sul ghiaccio @Tancred_i - scheurer_andrea : RT @fisg_it: Dal 7 ottobre al 'Cotta Morandini' di Torre Pellice torneo di pre-qualificazione olimpica di hockey su ghiaccio femminile. Bi… - SofiaAstridSAP : RT @fisg_it: Dal 7 ottobre al 'Cotta Morandini' di Torre Pellice torneo di pre-qualificazione olimpica di hockey su ghiaccio femminile. Bi… -