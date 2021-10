Highlights Treviso-Riga 91-85 | Basket Champions League 2021 2022 VIDEO

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ilcon glidi, prima giornata delladi. A vincere sono i padroni di casa, che si impongono per 91-85 e partono con il piede giusto nella competizione. Successo molto importante, specialmente per come è arrivato visto che i lettoni erano avanti di 10 all’intervallo. Molto bene Sims, Dimsa e Sokolowski, ma il miglior realizzatore è Walker con 21 punti. In alto e di seguito ilcon le migliori azioni del match. SportFace.

I totem Akele e Sims Per fortuna può contare sui suoi totem, Akele e Sims, gli unici in ... che oltre alle triple impianta una bimane accompagnata da urlo roboante degna degli highlights di ... Al Palaverde il ritorno nelle coppe si risolve in una vittoria voluta e cercata. Battaglia per 40 minuti con Riga, poi l'allungo decisivo segnato da un Sims superlativo ... L'esperienza europea della NutriBullet Treviso Basket inizia domani, martedì 5 ottobre, alle ore 20.30 al Palaverde per la prima storica partita di Regular Season di Basketball Champions League contro ...