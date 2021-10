Harry e Meghan Markle | «una foto della regina Elisabetta all’origine della Megxit»

(Di martedì 5 ottobre 2021) Era il 3 gennaio 2020 quando sui profili ufficiali di casa Windsor è apparsa una tenera foto di famiglia, con la regina Elisabetta al fianco dei tre eredi diretti alla Corona: il principe Carlo, William di Cambridge e il piccolo George. Un’immagine per salutare l’anno appena cominciato, all’apparenza innocua, ma che – stando alla ricostruzione dell’esperto Andrew Morton – potrebbe aver dato origine alla Megxit.

...a Londra Alla soglia dei 95 anni Sua Maestà è costretta a fare i conti con le rivelazioni di giornalisti e scrittori e a neutralizzare il fuoco amico dei fuggiaschi Duchi di Sussex. Il ...... la coppia ha partecipato insieme all'evento WellChild Awards e qualcuno ha sentito il principerassicuraresu quanto fosse meravigliosa. La chiacchierata è iniziata parlando con Emmie ...Meghan Markle, la duchessa del Sussex, potrebbe sembrare molto sicura di sé, ma in realtà non si piace, sopratutto da quando ha partorito. L'indiscrezione riportata da ...Meghan Markle news oggi ultime notizie. La duchessa del Sussex ha usato questo rossetto per le foto della cover di Time.