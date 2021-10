Harrison Ford e Antonio Banderas al Sud: cominciano le riprese di Indiana Jones! (Di martedì 5 ottobre 2021) E' in arrivo il quinto film della saga più famosa del mondo: 'Indiana Jones'. Questa volta la location scelta per le riprese di questo colossal hollywoodiano è la Sicilia, (Marsala, Noto, ma anche Cefalù ed altre zone del siracusano) proprio nella bellissima isola sono attesi tutti gli interpreti della saga, giusto per citarne alcuni: Harrison Ford, Antonio Banderas, Toby Jones, Phoebe Waller Bridge. Non si sa cosa farà l'archeologo più famoso del grande schermo in Sicilia, potrebbe scalare una delle numerose grotte (come Grotta dei Cordari), oppure fuggire in motoscafo da una delle bellissime spiagge, o farsi rincorrere su e giù per i vicoli di uno dei borghi siciliani. Per ora Cefalù è la prima location ad essere diventata il set di 'Indiana Jones': tornata indietro ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 5 ottobre 2021) E' in arrivo il quinto film della saga più famosa del mondo: 'Jones'. Questa volta la location scelta per ledi questo colossal hollywoodiano è la Sicilia, (Marsala, Noto, ma anche Cefalù ed altre zone del siracusano) proprio nella bellissima isola sono attesi tutti gli interpreti della saga, giusto per citarne alcuni:, Toby Jones, Phoebe Waller Bridge. Non si sa cosa farà l'archeologo più famoso del grande schermo in Sicilia, potrebbe scalare una delle numerose grotte (come Grotta dei Cordari), oppure fuggire in motoscafo da una delle bellissime spiagge, o farsi rincorrere su e giù per i vicoli di uno dei borghi siciliani. Per ora Cefalù è la prima location ad essere diventata il set di 'Jones': tornata indietro ...

