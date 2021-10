Ha una strana eruzione cutanea su mani e gomiti | i medici scoprono che è un tumore potenzialmente mortale

(Di martedì 5 ottobre 2021) Un uomo si è recato in una clinica con una bruttae ihanno fatto una tremenda scoperta. Si trattava di leucemiaQuando ha visto comparire sullee suidelle grandi macchie rosso scuro ha deciso di recarsi in una clinica per capire come risolvere quella brutta. L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

StefanoGuerrera : C’è anche questo messaggio che poi è stato eliminato e l’account che l’ha scritto è stato disattivato. Ripeto, non… - mara_pi56633301 : RT @Giorgiolaporta: Che strana questa Italia: non si possono votare le elezioni politiche perché c’è una #pandemia, ma milioni di italiani… - CircusRedTicket : RT @MarcelloLyotard: Comincio a odiare tutti una cosa abbastanza strana - lszng7154 : È una giornata strana nel senso che vorrei piangere ma sono carichissima contemporaneamente ahhh - paoletti1002 : RT @Giorgiolaporta: Che strana questa Italia: non si possono votare le elezioni politiche perché c’è una #pandemia, ma milioni di italiani… -

Ultime Notizie dalla rete : una strana

Motor1 Italia

Ma doposerie di esami quello che gli è stato annunciato dai medici lo ha lasciato interdetto. È accaduto in Germania e la vicenda riguarda un 65enne che si era recato da un dermatologo a ...patologia scoperta in seguito ae terribile emicrania che non gli dava tregua. - - > Le sue condizioni, già debilitate e difficili, si sono aggravate ulteriormente nella giornata di ...Un uomo si è recato in una clinica con una brutta eruzione cutanea e i medici hanno fatto una tremenda scoperta. Si trattava di leucemia cutanea ...Nelle prossime puntate di Upas proseguirà la caccia all'aggressore, per alcuni spettatori non sarebbe da escludere che possa trattarsi di Adele ...