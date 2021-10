Guida astrologica per cuori infranti: Netflix svela trailer e data di uscita della serie originale italiana (Di martedì 5 ottobre 2021) Netflix ha svelato il trailer e la data di uscita della sua nuova serie originale italiana Guida astrologica per cuori infranti. Netflix ha lanciato il trailer con la data di uscita, la locandina e le prime immagini di Guida astrologica per cuori infranti, la nuova serie italiana Netflix, in 6 episodi, creata da Bindu de Stoppani e diretta dalla stessa Bindu e da Michela Andreozzi. Prodotta da Italian International Film - Gruppo Lucisano e tratta dall'omonimo successo editoriale di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021)hato ile ladisua nuovaperha lanciato ilcon ladi, la locandina e le prime immagini diper, la nuova, in 6 episodi, creata da Bindu de Stoppani e diretta dalla stessa Bindu e da Michela Andreozzi. Prodotta da Italian International Film - Gruppo Lucisano e tratta dall'omonimo successo editoriale di ...

