Guardiani della Galassia: James Gunn annuncia l'arrivo di un personaggio misterioso nello speciale natalizio (Di martedì 5 ottobre 2021) James Gunn ha anticipato che nello speciale natalizio di Guardiani della Galassia verrà introdotto un grandioso personaggio del MCU. I Guardiani della Galassia torneranno in azione, dopo l'apparizione nel prossimo film dedicato alle avventure di Thor, con uno speciale natalizio e il regista James Gunn ha anticipato che nella storia verrà introdotto un nuovo personaggio tratto dai fumetti della Marvel. Nella giornata di domenica, il filmmaker ha infatti risposto a una domanda dei fan su Twitter riguardante il nuovo progetto.

