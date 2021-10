Gualtieri | ora al lavoro per vittoria

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – “Siamo molto contenti, abbiamo raggiunto l’obiettivo del ballottaggio, siamo vicini a Michetti e adesso lavoreremo con grande impegno per vincere e governare bene Roma”. Lo ha detto il candidato sindaco, Roberto, intervistato nella trasmissione “L’aria che tira”, su La7. “Noi non faremo apparentamenti, come abbiamo già detto, ma non li hanno né chiesti né proposti, né il Movimento 5 Stelle né Carlo Calenda.” “Noi ci rivolgeremo ai loro elettori, con serietà, con la nostra proposta politica, con la grande attenzione ai temi e agli argomenti che altri hanno portato in questa campagna elettorale, ma anche consapevoli di presentarci con una proposta di governo forte, perché da domani interessa questo, interessa qual è il sindaco che risolverà meglio i problemi di questa città”, ha aggiunto il candidato del centrosinistra.