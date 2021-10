Gualtieri: incendio deposito Atac Prenestina fatto gravissimo (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – L’incendio di stanotte alla rimessa Atac di via Prenestina “è un episodio gravissimo, chiamerò immediatamente il prefetto per informarmi e capire la natura dell’incendio. Dobbiamo investire sul trasporto pubblico, ci sono le risorse europee per acquistare 500 bus elettrici, ma questa è una notizia terribile”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo a SkyTg24. “Andrò sul posto e valuteremo insieme alle autorità”, ha aggiunto Gualtieri. Secondo il quale “la ricetta per il futuro è chiara: bisogna investire su Atac, rinnovare la flotta e rilanciare l’azienda”. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – L’di stanotte alla rimessadi via“è un episodio, chiamerò immediatamente il prefetto per informarmi e capire la natura dell’. Dobbiamo investire sul trasporto pubblico, ci sono le risorse europee per acquistare 500 bus elettrici, ma questa è una notizia terribile”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto, intervenendo a SkyTg24. “Andrò sul posto e valuteremo insieme alle autorità”, ha aggiunto. Secondo il quale “la ricetta per il futuro è chiara: bisogna investire su, rinnovare la flotta e rilanciare l’azienda”. (Agenzia Dire)

