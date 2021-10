Guai in vista per il celebre infettivologo: è indagato. Ecco perché (Di martedì 5 ottobre 2021) Brutte nuove per il celebre medico dell’ospedale milanese, finito oggi sotto inchiesta con pesanti accuse. L’infettivologo è stato uno dei protagonisti in tv durante l’epidemia. Una notizia che arriva inaspettata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 5 ottobre 2021) Brutte nuove per ilmedico dell’ospedale milanese, finito oggi sotto inchiesta con pesanti accuse. L’è stato uno dei protagonisti in tv durante l’epidemia. Una notizia che arriva inaspettata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitsport : Guai in vista per Maksimovic, De Laurentiis lo porta in tribunale - zazoomblog : Guai in vista per Maksimovic De Laurentiis lo porta in tribunale - #vista #Maksimovic #Laurentiis #porta - Penny73070896 : @ManuQ24916888 Puzza di zolfo = guai in vista. Spero non caschi una palla di fuoco e zolfo proveniente da chissà do… - GabRosana : Guai in vista per il più falco fra i falchi? #Hoekstra - zazoomblog : I Bastardi di Pizzofalcone anticipazioni terza puntata del 3 Ottobre: guai in vista cosa accadrà - #Bastardi… -