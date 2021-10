Greta Scarano si sposa: ecco quando e chi è il suo fidanzato regista (FOTO) (Di martedì 5 ottobre 2021) Greta Scarano è pronta a dire Sì al suo fidanzato, Sydney Sibilia! L’attrice e il regista si sposeranno presto, nonostante solo qualche mese fa la protagonista di Speravo de morì prima dichiarava di non pensare minimamente alle nozze. Si è trattato di un depistaggio? Leggi anche: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, altro che crisi: l’amore... Leggi su donnapop (Di martedì 5 ottobre 2021)è pronta a dire Sì al suo, Sydney Sibilia! L’attrice e ilsi sposeranno presto, nonostante solo qualche mese fa la protagonista di Speravo de morì prima dichiarava di non pensare minimamente alle nozze. Si è trattato di un depistaggio? Leggi anche: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, altro che crisi: l’amore...

