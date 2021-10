Green Pass solo per vaccinati e guariti dal Covid, ecco come potrebbe cambiare (Di martedì 5 ottobre 2021) Niente più Green Pass con il tampone negativo, ma solo per vaccinati e guariti dal Covid. Si chiama Green Pass universale ed è una proposta che arriva da Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da coronavirus. Dal 15 ottobre la certificazione verde sarà obbligatoria per accedere agli ambienti di lavoro, sia pubblici che privati. Ma sono ancora tanti i lavoratori che non hanno ricevuto una dose di vaccino. In base ai dati diffusi dal Governo, l’86,4% della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Ma non basta. Soprattutto perché c’è il rischio varianti e che il virus, con l’arrivo dell’inverno, possa tornare a circolare. Leggi anche: Green Pass falsi, ‘bufera’ su Pippo Franco: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Niente piùcon il tampone negativo, maperdal. Si chiamauniversale ed è una proposta che arriva da Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da coronavirus. Dal 15 ottobre la certificazione verde sarà obbligatoria per accedere agli ambienti di lavoro, sia pubblici che privati. Ma sono ancora tanti i lavoratori che non hanno ricevuto una dose di vaccino. In base ai dati diffusi dal Governo, l’86,4% della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Ma non basta. Soprattutto perché c’è il rischio varianti e che il virus, con l’arrivo dell’inverno, possa tornare a circolare. Leggi anche:falsi, ‘bufera’ su Pippo Franco: ...

Advertising

fattoquotidiano : C’è anche il Green pass di Pippo Franco al vaglio dei carabinieri del Nas di Roma che indagano su presunte certific… - Ruffino_Lorenzo : Il green pass non sembra essere la soluzione per convincere i non vaccinati a vaccinarsi. Le somministrazioni giorn… - borghi_claudio : @Diana3353 Ecco, questa è una lettura un po' sbrigativa ma in effetti questo nei dati si può leggere. Forza Italia… - SaudadeLuca : RT @ChanceGardiner: 'Nessuna differenza significativa nella carica virale dei VACClNATl e dei non VACClNATl.' Il Green Pass non ha fondam… - MarioParuta : RT @Corriere: Pippo Franco denunciato perché circolava con un green pass falso -