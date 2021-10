Green pass falso? Accertamenti anche sulla certificazione di Pippo Franco (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono in corso Accertamenti dei carabinieri del Nas sulla regolarità di decine di Green pass, tra cui quello del comico Pippo Franco , nell'ambito di un'inchiesta della procura di Roma. Nel registro ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono in corsodei carabinieri del Nasregolarità di decine di, tra cui quello del comico, nell'ambito di un'inchiesta della procura di Roma. Nel registro ...

Advertising

Corriere : Pippo Franco denunciato perché circolava con un green pass falso - fattoquotidiano : C’è anche il Green pass di Pippo Franco al vaglio dei carabinieri del Nas di Roma che indagano su presunte certific… - Open_gol : L’attore candidato con la lista civica di Michetti è uno dei pazienti del dottore indagato per aver inserito nel si… - maestrale691 : @Corriere Quindi in tutta Italia Pippo è l unico col green pass falso ?????????????? - ezeta67 : @borghi_claudio @Confedilizia_ Ce lo chiede l'Europa. La stessa che non ammette il green pass come strumento di discriminazione? -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass EICMA 2021, i biglietti sono già online. Prezzo e informazioni A EICMA si accederà inoltre con mascherina e Green Pass in corso di validità oppure presentando la certificazione dell'esito negativo del tampone molecolare o rapido effettuato nelle 48 ore ...

Roma, presunti Green pass falsi: verifiche anche su Pippo Franco Verifiche sulla regolarità del Green pass di un centinaio di persone sono al vaglio dei pm di Roma nell'ambito dell'indagine per falso a carico di un medico della Capitale. Tra i coinvolti risulta anche il comico Pippo Franco , ...

Green pass: Confindustria stabilisce le linee guida per il controllo Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Inchiesta sui finti Green Pass, spunta anche il nome di Pippo Franco L’attore e cabarettista – candidato per il centrodestra nella Capitale – sarebbe tra i pazienti di un medico che avrebbe falsificato dati sulle vaccinazioni. La Regione Lazio: “Gravissimo” ...

Cna: “Green pass, serve chiarezza per non esporre le imprese a sanzioni ingiustificate” Cna: "Green pass, serve chiarezza per non esporre le imprese a sanzioni ingiustificate". Economia - L'associazione nel corso dell'audizione davanti alla commissione Affari costituzionali del senato ...

A EICMA si accederà inoltre con mascherina ein corso di validità oppure presentando la certificazione dell'esito negativo del tampone molecolare o rapido effettuato nelle 48 ore ...Verifiche sulla regolarità deldi un centinaio di persone sono al vaglio dei pm di Roma nell'ambito dell'indagine per falso a carico di un medico della Capitale. Tra i coinvolti risulta anche il comico Pippo Franco , ...L’attore e cabarettista – candidato per il centrodestra nella Capitale – sarebbe tra i pazienti di un medico che avrebbe falsificato dati sulle vaccinazioni. La Regione Lazio: “Gravissimo” ...Cna: "Green pass, serve chiarezza per non esporre le imprese a sanzioni ingiustificate". Economia - L'associazione nel corso dell'audizione davanti alla commissione Affari costituzionali del senato ...