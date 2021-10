Grecia, dramma Tsumanis: il calciatore trovato morto soffocato a 31 anni (Di martedì 5 ottobre 2021) Nikos Tsumanis, calciatore greco di 31 anni, è stato trovato morto soffocato nella sua auto in Grecia: non si esclude il suicidio Altra notizia sconvolgente nel mondo del calcio. Come riportato da Gazzetta.it, il calciatore greco Nikos Tsumanis è stato trovato morto soffocato nella sua auto a soli 31 anni. Tsumanis militava nel Makedonikos Neapolis, squadra di terza serie ed è stato trovato in auto nei pressi del porto con le mani legate da alcune fascette e una corda al collo. Da non escludere l’ipotesi del suicidio vista la situazione di difficoltà del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Nikosgreco di 31, è statonella sua auto in: non si esclude il suicidio Altra notizia sconvolgente nel mondo del calcio. Come riportato da Gazzetta.it, ilgreco Nikosè statonella sua auto a soli 31militava nel Makedonikos Neapolis, squadra di terza serie ed è statoin auto nei pressi del porto con le mani legate da alcune fascette e una corda al collo. Da non escludere l’ipotesi del suicidio vista la situazione di difficoltà del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

