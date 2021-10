Grane per il collega di Conte: l’avvocato Di Donna indagato per influenze illecite sugli appalti (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott – Luca Di Donna, collega di Giuseppe Conte nello studio di avvocati presso il quale entrambi lavorano: il legale è indagato per influenze illecite per ottenere l’assegnazione di appalti e forniture presso la struttura commissariale per l’emergenza Covid, Mise e Invitalia. Di Donna, il “collega” di Conte Da questa mattina, a Roma sono in corso diverse perquisizioni su disposizione della Procura per quanto riguarda l’indagine sull’avvocato Luca Di Donna e almeno altre tre persone. I reati Contestati all’avvocato e agli altri indagati vanno dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenze ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott – Luca Didi Giuseppenello studio di avvocati presso il quale entrambi lavorano: il legale èperper ottenere l’assegnazione die forniture presso la struttura commissariale per l’emergenza Covid, Mise e Invitalia. Di, il “” diDa questa mattina, a Roma sono in corso diverse perquisizioni su disposizione della Procura per quanto riguarda l’indagine sulLuca Die almeno altre tre persone. I reatistati ale agli altri indagati vanno dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di...

