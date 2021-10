Grande Fratello Vip | Amedeo Goria senza freni | “Ho fatto un’orgia | c’era anche una trans che somigliava alla tua ex…” Antinolfi | “Per noi giovani normale parlare di queste cose”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 ottobre 2021) La cronaca della nottata trascorsa dentro la casa delVip. Si parla di esperienze sessuali e protagonisti sono Giucas Casella e. Inizia proprio il giornalista, raccontando di: “Ero con tre donne. Sì, avete capito bene, tre, di cosa vi stupite?”. Poi: “Sembrava una tua ex (dice ad Aldo Montano, ndr). Solo che è venuto fuori che aveva il pistolino…”.specifica: “Ma per me è una donna. La vedevo come tale. Oggi come oggi non penso sia una cosa strana. Io sono per la libertà di tutti. Ognuno deve fare e andare con chi vuole. La discussione prosegue con Giucas Casella: “Quando ero giovane ho avutoesperienze, succede. In alcuni casi erano soltanto preliminari. Non sono bisessuale, però penso che si possa andare con uomini e ...